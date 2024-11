Indien wij, met al onze rechtschapenheid, al onze onberispelijkheid en achtenswaardigheid in de wereld, niets meer behoeven, waartoe raadt ons dan Christus aan van Hem te kopen goud beproefd in het vuur, opdat wij rijk mogen worden? Niets dat onvolmaakt is, kan ons volmaakt maken in de ogen Gods. Zie hier een juiste opmerking van een oud godgeleerde: „Arbeid aan uw heiligmaking met al uw krachten, maar maak er geen Christus van. Als u dit doet, zal uw werk op de een of andere wijze in het niet zinken. De gehoorzaamheid en het lijden van Christus, niet uw heiligmaking, moeten uw rechtvaardigmaking zijn.”

De zaak is zeer duidelijk. God oordeelt nog de wereld in rechtmatig­heid, dat is naar de striktste regel van Zijn heilige wet. Indien wij in die dag gerechtvaardigd willen zijn in Zijn ogen, moeten wij volmaakt zijn voor Hem. Maar dit kunnen wij niet zijn door onze eigen heiligmaking, die onvolkomen is. Deze kan alleen geschieden door de toerekening van een volkomen rechtvaardigheid, en deze ligt alleen in de volkomen gehoorzaamheid van Christus, dat wij in die dag gerechtvaardigd zullen worden. Wij zijn alleen een geheel, alleen volmaakt in Christus.

Maar ach, mijn broeders, wanneer onze heiligmaking tot verkrijging van rechtvaardigheid in die dag tekortschiet, hoeveel te minder zullen dit dan onze wereldse deugden doen.

_Robert Murray M’Cheyne,

predikant te Dundee

(”Leerredenen”, 1862)_