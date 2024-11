Bijna negentig wethouders uiten zich in het opiniestuk uiterst fel over het veelbesproken asielpakket van het kabinet. Dat wil af van verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd, de duur van tijdelijke vergunningen verkorten en delen van Syrië veilig verklaren. „De mogelijkheden voor nieuwkomers om bij te dragen, worden ondermijnd en de uitzetting van onze dorps- en stadsgenoten dreigt. Voor ons is dit onaanvaardbaar”, schrijven de wethouders.

„Als gemeenten moeten meewerken aan het uitzetten van mensen die we net hebben geholpen bij het inburgeren of het verkrijgen van een huis, een baan of een opleiding, wordt onze beroepseer op de proef gesteld”, schrijven de lokale bestuurders. Zij benadrukken dat gemeentebesturen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van iedereen, inclusief mensen met een verblijfsstatus (statushouders).

De bestuurders willen dat het kabinet afziet van „stoere, ongrondwettelijke en onhaalbare plannen”. In plaats daarvan zouden gemeenten en provincies meer geld moeten krijgen om „huisvesting, inburgering, onderwijs en zorg voor nieuwkomers goed te regelen”. Daarvoor is het volgens de wethouders nodig de „forse bezuinigingen op het gemeentefonds” terug te draaien.