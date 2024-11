De afgelopen dagen circuleerden er op sociale media meer bedreigingen richting scholen in verschillende delen van het land. Zo zei de politie woensdag onderzoek te doen naar bedreigingen aan het adres van een middelbare school in het Utrechtse IJsselstein. Eerder op de dag was al een minderjarig meisje aangehouden om bedreigingen richting scholen in Lelystad.

Ook scholen in Den Bosch, Almere en Breda kregen te maken met onlinebedreigingen. De politie houdt rekening met copycatgedrag, waarbij mensen elkaar nadoen.