Kamer: geld mag zorg in laatste levensfase niet in de weg zitten

Verschillende Kamerleden wezen op hun eigen ervaringen met liefdevolle verzorging van naasten die overleden. Maeijer zelf werkte als vrijwilliger in een hospice, nadat haar oma in zo’n instelling was overleden. Veel waardering klonk er voor haar betrokkenheid en bevlogenheid en de meer dan 14.000 vrijwilligers die actief zijn bij stervensbegeleiding.

Maar waar de meeste aanwezige partijen af willen van de budgetplafonds voor deze speciale zorg, wil Maeijer nog niet zo ver gaan. Ze wil eerst in gesprek met de zorgverzekeraars en zorgaanbieders om te kijken welke problemen er mogelijk zijn. De Kamer drong overigens al in 2017 aan via een aangenomen motie om de budgetplafonds te schrappen. Daarna zijn er onderzoeken geweest, maar de plafonds zijn er nog steeds. Dus het is zaak „om niet aan het eind van het jaar dood te gaan”, zei Sara Dobbe van de SP.

De staatssecretaris denkt echter dat het niet om een structureel probleem gaat. Jaarlijks zijn er volgens haar één tot twee meldingen over een financieringsprobleem. In dit soort gevallen lukt het steeds om de zorg toch te leveren, zei Maeijer. Wel wil ze toewerken naar een andere manier van bekostiging in deze sector. Palliatieve zorg moet uiteindelijk reguliere zorg worden, benadrukte ze.