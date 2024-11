Volgens de laatste koers is 1 Amerikaanse dollar iets meer dan 113 roebel waard. Daarmee nadert de Russische munt het record uit maart 2022, enkele weken na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Toen werd 1 Amerikaanse dollar verhandeld voor 120 roebel. Begin deze maand was de dollar nog rond de 97 roebel waard.

De centrale bank meldt vanaf donderdag tot het einde van het jaar geen buitenlandse valuta meer te kopen op de binnenlandse wisselmarkt. Het idee daarachter is dat er minder roebels in omloop zijn, waardoor de waarde van de munt wordt gestut. „Het besluit is genomen om de volatiliteit van de financiële markten te verminderen”, aldus de centrale bank.

De Russische minister van Financiën Anton Siluanov temperde de zorgen over de scherpe waardedaling eerder nog, meldden Russische staatsmedia dinsdag. „Ik zeg niet dat de wisselkoers goed of slecht is”, zei hij. „Ik zeg alleen dat de koers vandaag de dag zeer, zeer gunstig is voor de export.”