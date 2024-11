Erg druk bij meldkamers brandweer in het oosten van het land

Ook in Twente komen vooral meldingen binnen van omgevallen bomen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Twente komen er ook veel telefoontjes binnen voor zaken die geen spoedgeval zijn. De woordvoerder zegt dat mensen in zulke gevallen beter met het algemene nummer van de brandweer kunnen bellen, namelijk 0900-0904. In Gelderland-Midden is het aantal medewerkers op de meldkamer uitgebreid, meldt een woordvoerster, maar het aantal meldingen in dat gebied valt volgens haar erg mee.

Het wegverkeer heeft op diverse plaatsen problemen. Zo is de provinciale weg N50 dicht in de Noordoostpolder tussen Ens en de Ramspolbrug door een gekantelde aanhangwagen. Rijkswaterstaat verwacht tot laat in de avond bezig te zijn met de afhandeling. Volgens Rijkswaterstaat ligt er op de A1 bij Hengelo een boom op de weg, en ook op de A50 heeft het verkeer op meerdere plaatsen last van omgewaaide bomen. Op de A6 bij Lemmer liggen verkeersborden op de weg.