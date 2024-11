Commissie nog niet overtuigd van mestplannen minister Wiersma

In september presenteerde Wiersma haar plan om de druk op de mestmarkt te verminderen en boeren te helpen. Zij zitten, onder meer door regels uit Den Haag en Brussel, met een overschot aan mest. Er moet meer ruimte komen voor mest, en het kabinet wil boeren helpen mest te exporteren.

De Europese Commissie is niet overtuigd van die plannen, laat ze weten in de brief. Het grootste punt van zorg is de aanname van het kabinet dat de Europese Unie straks met soepelere regels voor mest komt. De EU houdt de milieuregels inderdaad tegen het licht, maar er is nog niets besloten. „Het is voorbarig en onzeker om belangrijke aspecten van uw voorgenomen beleid daar nu al op te baseren”, luidt de kritiek van de Commissie.

Die heeft daarnaast twijfels bij de veiligheid van de kleinere bufferzones naast natuurgebieden waar geen mest wordt uitgereden. Ook vraagt de Commissie zich af of het kabinet het plan om meer mest te exporteren wel goed heeft doordacht. Is bijvoorbeeld rekening gehouden met extra vervuiling door vervoer?

De „zorgwekkende trend wat betreft de waterkwaliteit” en het belang van publieke gezondheid maken het des te belangrijker dat het kabinet met een „effectief en overtuigend” plan komt. De Commissie wijst er in de brief nog maar eens op dat Nederland van alle EU-staten „veruit” het meeste vee per vierkante meter heeft.