Uit voorzorg zijn personen die mogelijk in contact met de enveloppe zijn geweest, voor onderzoek overgebracht naar een geïsoleerde afdeling van een plaatselijk ziekenhuis. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat iemand door een pestbacterie ziek is geworden. Het is nog een raadsel wie de brieven verzond en waarom.

In juli werd in een sorteercentrum van de post bij Dijon een enveloppe met een donker poeder aangetroffen waarin ook sporen van de pest zijn vastgesteld. De brief was gestuurd aan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin.