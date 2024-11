„We krijgen heel veel meldingen binnen”, zegt een woordvoerster van de brandweer Amsterdam. Het gaat bijvoorbeeld om zonnepanelen die loslaten, een omgewaaide boom en materiaal dat bij werkzaamheden niet goed is vastgezet. Volgens de woordvoerster is er gezorgd voor extra bezetting woensdag en verloopt de hulpverlening goed.

Ook de veiligheidsregio Noord-Holland Noord ziet dat het erg druk is, onder meer in Den Helder. De meldingen die binnenkomen variëren. Het gaat onder meer om takken op de weg, een lantaarnpaal die is omgewaaid en om losliggende zonnepanelen.

In Vijfhuizen in Noord-Holland viel een boom naast een tankstation. Het dak heeft wat averij, verder valt de schade mee. Er is geen gevaar voor de omgeving. Op de A7 bij Zaanstad en dezelfde snelweg bij Middenmeer zijn takken en bomen op de weg gevallen. „Deze situaties leveren vooralsnog geen vertraging op voor weggebruikers”, meldt Rijkswaterstaat.

Op de snelweg bij Avenhorn kantelde iets voor 19.00 uur een vrachtwagen, maar deze kwam volgens Rijkswaterstaat door de harde wind weer rechtop te staan. Het voertuig is later onder begeleiding doorgereden naar een parkeerplaats.