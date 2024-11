Contactgegevens van 62.000 politiemedewerkers bleken te zijn uitgelekt via mailprogramma Outlook. Hoe erg dat is, hangt volgens Van Weel af van twee vragen: wie heeft deze informatie, en wat kan diegene ermee? De minister weet vrij zeker dat een „statelijke actor” achter de hack zit, die spionage als doel had en niet bijvoorbeeld sabotage of criminele zaken.

Vooral namen, functies en e-mailadressen zijn buitgemaakt. „Geen Facebookpagina’s met foto’s van familieleden”, legde Van Weel uit in het debat. Geheime informatie uit politieonderzoek is volgens hem ook niet op straat beland.

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf reageerde verbaasd op Van Weels verhaal. „Ik ben hier echt niet gerust op, in ieder geval niet zo gerust als de minister hier lijkt te zijn.” Ze vroeg aandacht voor undercoveragenten, en voor agenten die misschien undercover willen gaan. „Als ik aanleiding had om meer ongerust te zijn dan ik nu overkom, zou ik dat ook uiten”, zei Van Weel. „Ik ben hier helemaal niet om dingen te downplayen.”

De politie houdt het internet in de gaten om te kijken of de gestolen gegevens niet worden verhandeld. „Ik denk dat we dat zo goed doen als we kunnen, maar 100 procent zekerheid heb je niet”, zei Van Weel na afloop tegen het ANP.

Van Weel heeft nog geen aanwijzingen dat de „statelijke actor” die hij verdenkt al pogingen heeft gedaan om met hulp van de gelekte gegevens dieper in de politiesystemen te komen. Politiemedewerkers zijn extra alert gemaakt op verdachte mailtjes om te voorkomen dat het misgaat. „Ik denk dat ze wel op scherp staan”, aldus de minister.