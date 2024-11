Westerwolde teleurgesteld over hoger beroep COA om Ter Apel

Op 30 oktober oordeelde de rechter in een kort geding dat het opvangorgaan op verschillende manieren meer moet doen om de druk bij het aanmeldcentrum te verminderen. Maar het COA stelde toen en nu dat het zich al maximaal inspant. De rechter zou de organisatie eisen opleggen waaraan het niet kan voldoen, ook zou onvoldoende geluisterd zijn naar de onderbouwing daarvan in de procedure. Het hoopt onder andere dat in hoger beroep de opgelegde dwangsom van 50.000 euro van tafel gaat. Die moet het COA als boete betalen elke keer dat het te vol is bij het aanmeldcentrum.

De gemeente had met de uitspraak „erkenning” dat de afspraken die het COA in Ter Apel maakte, gelijk stonden aan afspraken met andere gemeenten in het land. Zo zouden opvanglocaties elders die voor zo’n 100 procent vol zitten meer belast kunnen worden, en Ter Apel minder omdat daar doorgaans een bezetting van 120 tot 140 procent is.