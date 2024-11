Wilders: belangrijk dat onderwijsbegroting de eindstreep haalt

„We zijn nu met elkaar in gesprek, dat is al winst”, zei Wilders na het eerste overleg tussen de coalitiepartijen en het oppositieverbond. Hij wil niet vertellen wat er inhoudelijk wordt besproken. Zo geeft hij ook geen commentaar op het idee van de oppositiepartijen om hun voorstellen onder meer te betalen door het eigen risico in de zorg minder te verlagen. Voor de PVV was de verlaging van het eigen risico een belangrijk punt in de formatie.

„Alle partijen voelen een grote verantwoordelijkheid om toch te proberen om die begroting onderwijs - een belangrijke begroting voor heel Nederland - door beide Kamers te krijgen”, aldus Wilders. „We gaan de komende dagen kijken of dat lukt.” Dat is „me dunkt geen sinecure” met acht partijen aan de onderhandelingstafel.

Volgens Joost Eerdmans (JA21) zijn de oppositiepartijen waarmee nu gesproken wordt uitgenodigd door de PVV-leider. Verschillende onderhandelaars houden er rekening mee dat de onderhandelingen voortduren tot na het weekend. Dat betekent dat onderwijsminister Eppo Bruins donderdag zijn begroting moet verdedigen, terwijl er achter de schermen nog aan wordt gesleuteld.

Het kabinet wil deze kabinetsperiode 2 miljard euro bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit zijn voornamelijk bezuinigingen op onderwijs, maar bijvoorbeeld ook 100 miljoen euro op de Nederlandse Publieke Omroep. Een groep linkse oppositiepartijen wil deze bezuinigingen helemaal van tafel. Het pakket van 1,3 miljard euro van CDA, D66, JA21 en ChristenUnie beslaat de meeste bezuinigingen op onderwijs.