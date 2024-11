Advocaat eist vrijspraak in proces tegen Franse politica Le Pen

Buitenland

De verdediging van de Franse partijleider Marine Le Pen (56) eist vrijspraak in een proces dat tegen haar en 27 andere betrokkenen is aangespannen over vermeende fraude met overheidsgelden. Volgens de aanklagers heeft de partij van Le Pen, de Rassemblement national (RN), geruime tijd terug, toen het nog Front national werd genoemd, geld gekregen om assistenten in het Europees Parlement te betalen, maar dat geld zou vooral zijn gebruikt om medewerkers van de RN te betalen. Er zou bijna 7 miljoen euro mee zijn gemoeid.