Er circuleren berichten op sociale media met een oproep om komende vrijdag „beter niet” naar de school, het Cals College IJsselstein, te gaan. Daarbij is een vuurwapen geplaatst.

Hoewel de politie de situatie „zeker serieus neemt” en er „volop mee bezig” is, hoeft de school niet dicht. Op advies van de politie kan de school dus gewoon open op donderdag en vrijdag.

Eerder woensdag werd bekend dat een minderjarig meisje is aangehouden om bedreigingen richting scholen in Lelystad. Die bedreigingen circuleerden sinds afgelopen maandag. Recent waren meer scholen doelwit, zoals in Den Bosch en Almere.

Er wordt rekening mee gehouden dat er sprake is van copycatgedrag, waarbij mensen elkaar nadoen.