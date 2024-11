De politie heeft het over „tientallen cobra’s, jerrycans met benzine en een geïmproviseerd explosief”, die agenten aantroffen in een doos in de garagebox aan de Baden Powellweg. Als er brand was ontstaan waren de gevolgen „niet te overzien” geweest. Meerdere woningen werden ontruimd en een team van de explosievenopruimingsdienst van Defensie moest helpen de gevaarlijke spullen weg te halen.

Ook stonden er twee gestolen motoren in de box. Agenten hebben een 19-jarige Amsterdammer en een 24-jarige Amsterdammer aangehouden.