Coalitie praat met oppositieblok over redden onderwijsbegroting

Het eerste overleg verliep „constructief”, zei Pieter Grinwis (ChristenUnie) woensdag na afloop. Ook andere partijen toonden zich positief. „We hebben een openingsbod gedaan”, zei Henri Bontenbal (CDA). Bij zowel oppositie als coalitie is er volgens hem de wil om eruit te komen. Over de inhoud van het gesprek wilden ze niets kwijt. Grinwis verwacht dat er pas na het weekend duidelijkheid komt.

De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB spraken eerder op de dag al met elkaar. Ze hebben een probleem omdat bijna de voltallige oppositie tegen de onderwijsbegroting dreigt te stemmen, omdat ze de voorgenomen bezuinigingen geheel of grotendeels wil terugdraaien. In de Eerste Kamer hebben deze partijen de slagkracht om de begroting te blokkeren.

Een verbond van linkse partijen en ook een middenblok van CDA, D66, CU en JA21 heeft al tegenvoorstellen gedaan. Zo is het voor het CDA en de ChristenUnie moeilijk denkbaar dat de maatschappelijke diensttijd wordt wegbezuinigd, zoals het kabinet wil, aldus Bontenbal. Zowel Rob Jetten (D66) als Bontenbal verzekert dat de vier beoogde partners zich niet uit elkaar laten spelen.

Joost Eerdmans (JA21) was er na het eerste overleg zeker van dat oppositie en coalitie tot een goed resultaat komen. „Die begroting wordt aangepast. Daar ben ik zeker van. En dat kan natuurlijk op een bepaald bedrag uitkomen dat iets lager ligt dan wij voorstellen in het amendement. Maar dat er echt forse bezuinigingen worden teruggedraaid, dat is wel zeker.”

In het voorstel van CDA, ChristenUnie, D66 en JA21 wordt van de 2 miljard aan bezuinigingen 1,3 miljard teruggedraaid. „Volgens mij een redelijk amendement met wat wensen. En daar gaan we nu over praten”, aldus Bontenbal. Dat het kabinet en de regeringspartijen de oppositie nu pas de hand reiken, stoort Jetten niet, al was eerder overleg wel „makkelijker” geweest.

Luc Stultiens van GroenLinks-PvdA roept de vier oppositiepartijen juist op niet met de coalitie in zee te gaan. „Als alle oppositiepartijen een rechte rug houden en kiezen voor de toekomst van onze kinderen, dan zijn deze 2 miljard aan onderwijsbezuinigingen van tafel.”