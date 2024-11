Twee raadsleden Haagse coalitiepartijen stappen over naar De Mos

Sewtahal, die dankzij voorkeursstemmen in de raad kwam, zegt dat hij grote moeite heeft met de koers van het college. Volgens hem treft die onder meer Hindoestaanse ouderen en ook organisaties die zich inzetten voor die gemeenschap. „Het college heeft er de mond vol van dat ouderen uit hun eenzaamheid moeten worden gehaald, maar ze bieden geen alternatief. Dat doet mij zeer. Het gaat wel om mijn achterban.” Bingöl wil uitstootvrije zones en andere verkeersremmende maatregelen stoppen. „Ik had graag gezien dat het CDA de stekker uit de coalitie had getrokken om de zero-emissiezones te stoppen. Deze maatregel raakt ondernemers in het hart. De beslissing is slecht voor mijn Schilderswijk, waar een groot deel van de mensen afhankelijk is van de auto.”

Den Haag heeft een coalitie van zes partijen: D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK. Zij hadden tot woensdag 24 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Daar blijven er nu 22 van over. De zes partijen besturen de stad sinds oktober vorig jaar, nadat de vorige coalitie ten val was gekomen. Hart voor Den Haag heeft sinds woensdag 11 zetels.

Het is nog niet duidelijk wat het kwijtraken van de meerderheid in de raad betekent voor de toekomst van de coalitie. De Mos houdt de boot voorlopig af. „Wij staan niet te trappelen om op dat schip te stappen. Wij kunnen van een lekkend schip geen cruiseboot maken. De coalitie heeft een koers genomen naar een andere haven dan wij willen, er zal een koerswijziging moeten komen.”

De Mos kijkt vooral naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Met hulp van Sewtahal en Bingöl wil hij dan meer stemmen krijgen van Hindoestaanse en Turkse Hagenaars.

Het CDA noemt het vertrek van Bingöl „moeilijk te begrijpen, na jaren van goed contact en een gezamenlijke boodschap”. De Haagse PvdA is „overvallen door dit nieuws” en noemt de stap van Sewtahal onbegrijpelijk.