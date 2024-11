Van Vroonhoven geïrriteerd door anonieme kritiek op NSC’er Bruins

„Maar ik hou me heel netjes, ik hou me heel beheerst. Ik laat het gewoon maar over me heen komen. En ik weet heel goed hoeveel werk onze bewindspersonen verzetten en hoe professioneel ze zijn”, aldus Van Vroonhoven.

De Telegraaf schreef dinsdag dat anonieme coalitiebronnen Bruins verwijten zijn huiswerk niet te hebben gedaan om zijn begroting goedgekeurd te krijgen. De oppositiepartijen die hij nodig heeft in de Eerste Kamer stellen als voorwaarde dat hij de onderwijsbezuinigingen geheel of gedeeltelijk schrapt.

Rond het vertrek van NSC-staatssecretaris Folkert Idsinga (Fiscaliteit en Belastingdienst) verschenen ook over hem artikelen met klachten van coalitiebronnen. Ook hem werd een gebrek aan leiderschap verweten.