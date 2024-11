Kazachstan en Rusland delen een grens van 7500 kilometer en hebben nauwe betrekkingen, maar er zijn ook spanningen. Moskou nam handelsmaatregelen nadat het buurland had aangegeven geen lid te willen worden van landenbond BRICS. Ook weigert president Kassym-Jomart Tokayev van Kazachstan om publiekelijk steun uit te spreken voor de Russische invasie van Oekraïne. Die oorlog wordt donderdag besproken op een top van veiligheidsalliantie CSTO in Kazachstan, waar Poetin ook wordt verwacht.

In een Kazachse staatskrant verscheen in aanloop naar het bezoek een artikel waarin Poetin zich lovend uitliet over het buurland. Hij zei de vriendschappelijke relatie verder te willen ontwikkelen. Poetin gaat het met Tokayev naar verwachting hebben over handel en samenwerking op energiegebied. Kazachstan produceert veel uranium, maar beschikt zelf niet over kerncentrales. Het land wil daar verandering in brengen en het Russische Rosatom is in beeld om dat project uit te voeren.