Verdachte in zaak Eftermid ontkent, noemt kroongetuige leugenaar

De kroongetuige heeft belastende verklaringen over zijn criminele contacten afgelegd in ruil voor een lagere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het AD meldde eerder dat het OM 13 jaar cel zal eisen in plaats van 26 jaar, maar dit werd op de zitting niet bevestigd. De verklaringen gaan onder meer over moorden gepleegd in een conflict tussen crimineel Roger P., bijnaam Piet Costa, en een voormalig zakenpartner. De strafzaak gaat onder meer over twee moorden in Rotterdam en Amsterdam, waarvan de laatste waarschijnlijk een vergismoord was, en een moordpoging.

Advocaat Guy Weski van Mouad K. trok tijdens de zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp de betrouwbaarheid van verklaringen afgelegd door de kroongetuige in twijfel. Ook zette hij vraagtekens bij zijn motief om samen te werken met justitie. Volgens advocaat Onno de Jong, die de kroongetuige bijstaat, stapte zijn client naar justitie uit „lijfsbehoud”, omdat zijn leven gevaar liep. „De strafkorting kwam voor hem op de allerlaatste plaats”, volgens De Jong.

De rechtbank besloot dat Mouad K. blijft vastzitten tot de volgende zitting, die staat vooralsnog gepland op 22 februari.