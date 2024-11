Omroepen: verandering in werkcultuur heeft tijd nodig

„Wij begrijpen dat de regeringscommissaris benadrukt om niet alleen plannen te schrijven, maar ook tot actie over te gaan”, zegt Peter Kuipers, directievoorzitter van KRO-NCRV. „Medewerkers willen verandering ervaren en dat kost tijd, dat veiligheidsgevoel is niet van de ene op de andere dag 180 graden gedraaid. We doen ons best binnen de mogelijkheden die we hebben.” Volgens de omroep is het belangrijk om daarnaast ook de structuur van de publieke omroep aan te pakken. „Ook daar wordt aan gewerkt, maar dat kan wat ons betreft sneller.”

Ook de NTR zegt dat de verbetering van sociale veiligheid binnen de omroepsector tijd nodig heeft, maar dat het de „volle aandacht” heeft. „We begrijpen dat dit niet voor iedereen snel genoeg zal gaan en wellicht niet direct voldoende zichtbaar is”, aldus de omroep.

Omroep WNL spreekt ook van „een lange adem”. „Het is extra moeilijk om die verandering voor elkaar te krijgen als het moet uit de bestaande budgetten, en al helemaal als er een bezuiniging boven Hilversum hangt. Maar desondanks doen we alles wat we kunnen om te zorgen dat al onze medewerkers een veilige en fijne werkplek hebben, want daar hebben ze recht op”, zegt zakelijk directeur Lisa Versteeg. Omroep WNL kwam eerder dit jaar in opspraak, omdat er sprake zou zijn geweest van een angstcultuur, waar met name voormalig hoofdredacteur Bert Huisjes een rol in speelde.

Omroep MAX-baas Jan Slagter hekelt de manier waarop Hamer haar zorgen naar buiten brengt. „Het is heel vaag om welke omroepen dit gaat”, zegt Slagter. „Durf ze bij naam en toenaam te noemen. Ook als het goed gaat. Dan weten we waar we over praten.” Volgens hem wordt nu het beeld geschetst dat het niet op orde is, terwijl het bij „veel omroepen” wel goed gaat.

Hamer stelt in haar jongste brief over de sociale veiligheid bij de publieke omroep dat er tien maanden na de publicatie van het rapport-Van Rijn onvoldoende vooruitgang is geboekt om sociale veiligheid te verbeteren. Hilversum moet volgens haar meer doen om een structurele cultuurverandering te bewerkstelligen.