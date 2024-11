De onderwijsbegroting wankelt. Bijna de voltallige oppositie dreigt tegen te stemmen, omdat ze de voorgenomen bezuinigingen geheel of grotendeels wil terugdraaien. In de Eerste Kamer hebben deze partijen de slagkracht om de begroting te blokkeren. Zich terdege bewust van die macht hebben een verbond van linkse partijen en ook een middenblok van CDA, D66, CU en JA21 tegenvoorstellen gedaan.

„We zijn in gesprek met meerdere partijen”, zei NSC-duofractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven na afloop. Welke dat zijn wil ze niet kwijt. „Dat zul je zien.”

Dat onderwijsminister Eppo Bruins ontbreekt bij het overleg is niet vreemd, bezweert partijgenoot Van Vroonhoven. Het parlement is volgens haar aan zet, ook al klinkt hier en daar de kritiek dat Bruins verzaakt.

Bontenbal denkt een compromis te kunnen smeden. Hij sprak alleen namens het CDA, maar „ik neem aan dat er meer gesprekken volgen. Ik heb gezegd: we moeten met het hele clubje daar praten”. De bondgenoten houden elkaar in ieder geval vast, als het aan de CDA-voorman ligt. „We laten ons niet uit elkaar spelen.” Zijn partij heeft in de Eerste Kamer zes zetels.

Volgens Van Vroonhoven is van een nieuwe crisisstemming om de wankelende begroting in ieder geval geen sprake. „Nee joh, hou toch op.” Het overleg met de oppositie tekent volgens haar juist een gezondere, lossere omgang tussen kabinet en Kamer. „Ik vind dat op zich iets heel erg moois. Dit is echt een overleg zoals we dat bedoeld hebben” in de kabinetsformatie.