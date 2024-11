De beheerder van de provinciale wegen in Flevoland verwacht dat de gedeeltelijke afsluiting tot 21.00 uur duurt. Daarnaast geldt er van 17.00 tot 23.00 uur een inhaalverbod en mag er maximaal 70 kilometer per uur gereden worden. Bij hevig weer worden vaker maatregelen genomen op de dijk, die tussen het Markermeer en het IJsselmeer ligt.

Het KNMI heeft voor woensdagavond waarschuwingscode oranje afgegeven voor het noorden van Nederland. Storm Conall zal rond 18.00 uur in Noord-Holland aankomen en rond 19.00 uur bij Flevoland zijn. Daarna trekken windstoten van meer dan 100 kilometer per uur over de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Groningen.