Koops is advocaat, gespecialiseerd in fraudezaken. Van Waveren was tot voor kort gemeentesecretaris in Laren, maar daar stopte hij in september mee om ambtelijk secretaris van de NSC-fractie in de Tweede Kamer te worden.

Ook Nora Achahbar kwam in aanmerking voor een zetel, maar zij is kort geleden gestopt als staatssecretaris vanwege „polariserende omgangsvormen”. De discussie over de omgang van het kabinet met racisme was voor Zeedijk en Hertzberger juist de reden om op te stappen.

Deze woensdag wordt ook Folkert Idsinga geïnstalleerd als Kamerlid. Hij is van plek gewisseld met Tjebbe van Oostenbruggen, die Idsinga verving als staatssecretaris van Financiën en daarbij een lege zetel achterliet.