„We neigen naar de technische variant”, bevestigde ook het hoofd van het Nationale Crisiscentrum. Hij beklemtoonde wel dat nog nieuwe informatie aan het licht kan komen.

Het vliegtuig van het koeriersbedrijf stortte maandag neer bij hoofdstad Vilnius. Een inzittende kwam om het leven. Overlevenden van de crash verklaarden dat voorafgaand aan het incident geen sprake was van chaos of problemen in het vliegtuig, aldus minister Laurynas Kasciunas. Er zou geen sprake zijn geweest van rook aan boord.

De autoriteiten hebben inmiddels de zwarte dozen geborgen. Ze concludeerden ook dat het toestel geen gps gebruikte om te landen, dus het verstoren van dergelijke signalen speelde waarschijnlijk geen rol bij de crash.