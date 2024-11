Het levenloze lichaam van de baby werd eind januari 2006 in een bevroren vijver gevonden in Doetinchem. Uit onderzoek bleek dat het jongetje door geweld om het leven is gebracht en is achtergelaten.

H. werd in september 2022 opgepakt na een tip als gevolg van uitvoerige media-aandacht voor de coldcase. DNA-onderzoek heeft daarna uitgewezen dat H. de moeder is van het jongetje.

In de rechtbank zei H. zich helemaal niets te kunnen herinneren van een zwangerschap of een bevalling in het verleden. „Verschrikkelijk”, noemde ze dat. „Ik ben zelf ook op zoek naar antwoorden. Ik besef steeds meer dat ik dat antwoord niet krijg”, vertelde de verdachte in tranen. „De hoop op een antwoord wordt steeds minder. Ik hoop dat ik daarmee kan leven, maar ik weet niet of dat lukt.”

Het OM acht bewezen dat de biologische moeder haar baby in januari 2006 opzettelijk van het leven heeft beroofd en in de vijver heeft gelegd. Er zijn geen alternatieve scenario’s, schetste de officier van justitie. Er is geen bewijs voor moord, want het OM kan niet aantonen dat H. een vooropgezet plan had haar kind te doden. Het OM gaat ervan uit dat de verdachte tot haar bevalling niet op de hoogte was van haar zwangerschap en plots met een kind werd geconfronteerd.