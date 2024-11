Zussen Kelly en Naomi „blij” met vonnis zaak-Gino

„De straf voelt als gerechtigheid”, zei de jongste van de zussen, Naomi. „Ook al is geen straf hoog genoeg. Maar ik ben blij dat hij niet een-twee-drie weer op straat staat. Door deze straf voelen wij ons gehoord.”

Wat de zussen betreft hoeft het Openbaar Ministerie geen hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Dat hebben zij bij justitie aangegeven, zeggen ze. „We laten het hierbij”, aldus Kelly. „Het vonnis van de rechtbank scheelt maar drie jaar met de eis van het OM.”

Ook zijn de zussen blij dat de verdachte is veroordeeld voor moord. Naomi: „We waren bang dat de rechtbank doodslag zou vonnissen, maar dat is niet gebeurd.”

Kelly zei dat de familie moet doorleven met slechts de herinnering aan Gino. „We kunnen hem niet meer in levenden lijve meemaken”, zei ze. De zussen herinneren de jongen als „een leuke, goeie, positieve, aanwezige jongen, die heel behulpzaam was. Alle kinderen zijn uniek, maar hij had ook echt iets aparts. Hij was ons alles.”

Naomi en Kelly bedankten ten slotte „heel Nederland” voor de steun die ze „tot op de dag van vandaag” voelen.

Het Openbaar Ministerie liet weten woensdag niet met een reactie te komen.