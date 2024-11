„De rapportage van het CvdM en de reflectie van de RCGOG over alle individuele plannen erkennen dat de publieke omroep flinke stappen heeft gezet op het gebied van het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en het bevorderen van sociale veiligheid”, aldus de NPO. „Maar tegelijkertijd stellen het CvdM en de RCGOG ook vast dat de individuele plannen van de omroepen wisselend van kwaliteit zijn, verschillend van aanpak en mate van betrokkenheid van medewerkers. De gemene deler is dat er bij de omroepen nog een stevige verdiepingsslag nodig is.”

De NPO stelt verder dat het van belang is dat aandacht voor sociale veiligheid prioriteit blijft binnen de publieke omroep. „En dit geldt in het bijzonder voor leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders.”

„Als NPO zullen wij onze coördinerende en verbindende rol vervullen door het overkoepelende plan van aanpak consistent uit te voeren en publiekelijk te blijven rapporteren over de voortgang. Ook zullen wij de omroepen zoveel mogelijk steunen in de uitoefening van hun individuele plannen van aanpak om te komen tot een eensgezinde aanpak.” Alle medewerkers van de publieke omroep moeten zich bij alle omroepen even veilig kunnen voelen, stelt de NPO. „Sociale veiligheid binnen de publieke omroep is essentieel. Daar moeten wij met zijn allen heel hard aan blijven werken.”