COA mag van rechter minderjarigen opvangen in pastorie Aerdenhout

De parochie in Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, heeft de pastorie en een bijgebouw verhuurd aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Dat wil er maximaal dertig jonge alleenstaande asielzoekers opvangen. Bewoners van Aerdenhout stelden dat het gebruik van de pastorie voor dat doel in strijd is met afspraken uit begin vorige eeuw over het terrein. Daarin staat dat op het stuk grond alleen een herenhuis mag staan en dat het „landelijk karakter” behouden moet blijven. Ook mag er geen hotel of pension worden uitgebaat.

De rechter gaat niet mee in de redenering van de bewoners. In een akte uit 1920 is een uitzondering opgenomen, die het mogelijk maakte om een katholieke kerk op het terrein te bouwen. De kerk wordt nog steeds gebruikt. De zorg voor mensen in nood is een taak van de kerk. Bovendien vindt de rechter dat de opvang van minderjarige vluchtelingen niet gelijkstaat aan het exploiteren van een hotel of pension.

Het COA wil begin december de eerste minderjarigen opvangen in de pastorie. De organisatie is „verheugd” dat er nu een vijfde locatie is om op kleinschalige wijze jonge alleenreizende asielzoekers te herbergen. Die groep is volgens de COA-woordvoerder met ongeveer honderd in totaal niet groot. De andere opvanglocaties staan in Tilburg, Heemstede, Drachten en Haaksbergen.