Bij de storm worden harde windstoten en veel regen voorspeld. Door de harde wind kan het water in het Markermeer tijdelijk hoger komen te staan, omdat het water naar een kant wordt geblazen. „De Broekerhaven en de Sassluis liggen in een lage kom tussen twee dijken (de Zuiderdijk en de Houtribdijk). Door de sluizen te sluiten beschermen we het achterliggende gebied tegen mogelijke wateroverlast.”

De wind komt woensdag steeds uit andere richtingen. Daardoor kan het hoogheemraadschap lastig inschatten welk effect de wind heeft op de waterstand.