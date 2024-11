„Een veilige werkomgeving vraagt om bestuurders en raden van toezicht die in woord en daad laten zien dat sociale veiligheid centraal staat”, aldus Amma Asante, voorzitter van het Commissariaat voor de Media. „Zij moeten het goede voorbeeld geven om het vertrouwen van medewerkers te winnen. Alleen dan ontstaat een cultuur waarin uitspreken en melden loont.”

Het CvdM evalueert in het rapport plannen die omroepen en de NPO hebben opgesteld na het rapport-Van Rijn. Dat rapport bevatte aanbevelingen om grensoverschrijdend gedrag in de publieke mediasector aan te pakken en sociale veiligheid te verbeteren.

Het commissariaat ziet verschillen in de kwaliteit van de plannen van aanpak. Het ziet positieve ontwikkelingen zoals de aanstelling van vertrouwenspersonen, versterking van hr-functies en meer bewustwording van het belang van sociale veiligheid binnen organisaties. Maar „er is meer nodig om structureel een veilige werkomgeving in de mediasector te waarborgen”, aldus het CvdM.

Verder stelt het dat de rol van raden van toezicht vaak onderbelicht blijft in de plannen van aanpak. „Het Commissariaat wijst erop dat juist zij moeten toezien op een voortvarende implementatie van maatregelen die de kern van problemen aanpakt.” Ook constateert het CvdM dat enkele raden van toezicht en bestuurders aarzelen in te grijpen, omdat ze de uitkomsten van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag als „niet ernstig genoeg” zien of dit alleen bekijken vanuit „formeel-juridisch perspectief”.

Een cultuurverandering vergt „een lange adem” en een „goed doordachte combinatie van interventies die samen de grondoorzaken van ongewenst gedrag wegnemen”, aldus het CvdM. Ook is „consistent voorbeeldgedrag en het verbeteren van de kwaliteit van leiderschap een voorwaarde voor duurzame gedragsverandering”. Besturen en raden van toezicht zullen de komende tijd moeten zorgen dat binnen de publieke omroepen voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan de cultuurverandering, vindt het CvdM.