SGP en CU furieus over wetsvoorstel informeel onderwijs

„Ik geef hier wel een winstwaarschuwing af: als dit op deze manier wordt neergezet en doorgezet, gaat de SGP met heel andere ogen naar dit kabinet kijken. Dan zal onze constructieve houding ook van een heel andere orde zijn”, zo stelde SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer dinsdag hoorbaar verontwaardigd tijdens de eerste termijn van het debat over de onderwijsbegroting voor volgend jaar.

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder stelde dat door toezicht op het informeel onderwijs, waaronder ook Koranscholen en (kerkelijk) jeugdwerk vallen, er een vorm van staatstoezicht komt: „We hebben hier een heel groot, gigantisch probleem mee.”

DENK-Kamerlid Ergin was ook geraakt door de dreigende woorden van de SGP’er: „Als je de heer Stoffer, uitgerekend de heer Stoffer, zo boos krijgt in dit debat, is er echt wel wat aan de hand. Ik ben het heel vaak oneens met de heer Stoffer, op heel veel onderwerpen, maar op dit punt heeft hij gelijk.”

ChristenUnie-Kamerlid Ceder wist NSC-Kamerlid Soepboer zover te krijgen dat hij nog eens met open vizier naar het wetsvoorstel gaat kijken: „Als er al toezicht op zou moeten komen, dan zou het zich op excessen moeten richten en nooit op één richting in het bijzonder. Wat mij betreft komt dat toezicht er ook niet op zomaar een scoutingclub of wat dan ook. Dat moet dus met een heel goede, aanwijsbare reden zijn. Tegelijkertijd zijn er nu natuurlijk ook al gronden om bij zulke zware dingen in te grijpen. Dus ik wil daar oprecht met een heel open vizier samen met u naar kijken.”

De Tweede Kamer heeft in een motie uitgesproken dat de overheid het toezicht op informeel onderwijs alleen moet richten op situaties van radicalisering en strijdigheid met de rechtsorde. Staatssecretaris Paul van Onderwijs negeerde deze uitspraak en stelt in het wetsvoorstel dat nu ter consultatie voorligt, dat alle vormen van informeel onderwijs onder het toezicht van de onderwijsinspectie moeten vallen.

Het was al bekend dat de onderwijsinspectie niets voelt voor controles op het informeel onderwijs. Paul wilde aanvankelijk niet dat deze bezwaren naar buiten zouden komen, maar dat gebeurde dinsdag alsnog. Volgens de inspectie is het toezicht dat het kabinet voorstaat, „niet uitvoerbaar, ineffectief en rechtsstatelijk kwetsbaar”.

Donderdag zet de Kamer het debat over de onderwijsbegroting voort.