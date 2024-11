Pontons Zaandam na maanden vertraging open voor asielzoekers

De eerste groep van twintig mensen komt vanuit de Jaarbeurshal in Utrecht. Daar zitten in totaal nog honderd mensen die op veldbedden in de evenementenhal slapen, aldus de Utrechtse COA-woordvoerder. Daarna zullen asielzoekers in groepen van twintig tot vijftig mensen de komende tijd „zorgvuldig instromen” in Zaandam, aldus de lokale woordvoerder daar. Het is nog niet zeker vanaf waar de mensen na woensdag naar Zaanstad komen.

Aanvankelijk was het plan dat de locatie eind 2023 in gebruik genomen zou worden, maar dat werd steeds uitgesteld. Sinds de pontons eind augustus in Zaandam lagen, was het wachten op onder meer vergunningen, aansluiting van stroom en goedkeuring door de gemeente van de veiligheid en brandveiligheid. „Inmiddels heeft het COA voldaan aan de voorwaarden om de locatie veilig en verantwoord in gebruik te nemen”, aldus de gemeente Zaanstad.

Het gereedmaken van de locatie gebeurde volgens burgemeester Jan Hamming met veel spanning en discussie rondom het thema asielopvang. COA-bestuurder Milo Schoenmaker wijst in een persbericht op de „lange aanloop”, maar zegt nu blij te zijn te kunnen starten met de opvang in Zaanstad, die „de druk op de opvang in de rest van het land, met name in Ter Apel” zal verminderen. „Niettemin blijft de noodzaak voor het realiseren van structurele opvang groot.”

Ook de COA-woordvoerder van de locatie in Zaandam benadrukt dit. De drijvende torens zijn verbouwd, maar blijven noodopvanglocaties, en dat „is niet ideaal”. Structurele opvanglocaties zijn „veel prettiger voor bewoners, omwonenden, COA-medewerkers en vrijwilligers en veel goedkoper. Dus voor de hele samenleving is het beter.”

Het is de bedoeling dat de torens op de pontons vijf jaar plek bieden voor opvang, met een eventuele verlenging van twee jaar.