„Groepen in financiële bestaansonzekerheid lijden het meest onder klimaatverandering”, luidt de belangrijkste conclusie van een ‘themaverkenning’ over klimaatverandering die het instituut heeft opgesteld. Het document maakt deel uit van de veel uitgebreidere Volksgezondheid Toekomst Verkenning.

Door klimaatverandering zal Nederland in de toekomst vaker hittegolven, periodes van droogte en extreme neerslag te verduren krijgen. „Hittegolven en hoge temperaturen zorgen voor meer gezondheidsklachten, vooral bij ouderen, mensen met een chronische aandoening, zwangeren en (heel) jonge kinderen”, somt het RIVM op. Vooral in omgevingen met veel stenen en asfalt, en in slecht gekoelde woningen, doen de effecten zich voelen.

Naarmate het warmer wordt, kunnen ook andere infectieziekten naar Nederland komen. Een voorbeeld daarvan is knokkelkoorts. Die ziekte wordt overgebracht door een muggensoort die meer overlevingskansen heeft in een warmer klimaat. Ook het pollenseizoen wordt steeds langer door de opwarming, waardoor mensen met hooikoorts langer klachten hebben. Ook het aantal mensen met huidkanker zal naar verwachting toenemen. Dat komt door een combinatie van meer blootstelling aan uv-straling van de zon en een afname van de bewolking.

Het RIVM ziet niet alleen problemen opdoemen, maar ook „kansen om de leefomgeving en gezondheid te verbeteren” door klimaatmaatregelen. Vergroening van wijken bijvoorbeeld: die helpt om straten koel te houden en om overtollig regenwater op te vangen, maar heeft ook positieve effecten op bewoners. Een omgeving met meer groen biedt bijvoorbeeld meer mogelijkheden om te „bewegen, ontspannen en ontmoeten”, klinkt het.

Als mensen vaker gaan fietsen in plaats van de auto nemen, of minder vlees eten, is dat zowel goed voor het klimaat als voor de gezondheid. Bijkomend voordeel is dat het gebruik van fossiele brandstoffen dan ook afneemt, wat zowel CO2-uitstoot als luchtvervuiling scheelt.