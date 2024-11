De winst voor belastingen in het eind september afgesloten fiscale jaar van easyJet steeg met 34 procent tot 610 miljoen pond, omgerekend 732 miljoen euro. De omzet klom met 14 procent tot 9,3 miljard pond vergeleken met het jaar ervoor.

Afgelopen jaar verwelkomde easyJet 89,7 miljoen passagiers. Het jaar ervoor waren dat er nog bijna 83 miljoen. EasyJet rekent voor dit jaar op verdere groei, met ook uitbreiding van de capaciteit. De maatschappij is een grote gebruiker van luchthaven Schiphol.

In mei werd aangekondigd dat topman Johan Lundgren na zeven jaar aftreedt bij easyJet. Hij wordt begin volgend jaar opgevolgd door financieel directeur Kenton Jarvis. Lundgren zegt easyJet te verlaten als sterk bedrijf met een zonnige toekomst.

De onderneming zegt ook vertrouwen te hebben dat de doelstelling voor een jaarlijkse winst voor belastingen van meer dan 1 miljard pond op de middellange termijn behaald kan worden. EasyJet is ook van plan het dividend meer dan te verdubbelen tot 12,1 pence per aandeel. Dat was vorig jaar nog 4,5 pence per aandeel.

Overigens moet easyJet in Spanje een boete betalen van 29 miljoen euro omdat het bedrijf volgens de Spaanse overheid onrechtmatig kosten in rekening heeft gebracht voor bijvoorbeeld handbagage in de cabine. Ook andere maatschappijen moeten hiervoor boetes betalen. De hoogste straf is voor het Ierse Ryanair, met een boetebedrag van 108 miljoen euro. EasyJet en Ryanair hebben gezegd in beroep te gaan.

Het is de laatste cijferpresentatie onder leiding van de Zweed Lundgren. Hij noemde in een toelichting zijn tijd bij easyJet „een absoluut privilege” en zei dat het een goed moment is om ruimte te maken voor een nieuw managementteam onder de hoede van Jarvis.