Een aantal overheidsdiensten draait proef met de sensoren van het zogeheten Workspace Management System (WMS). Ambtenaren kunnen hiermee zien welke werkplekken en vergaderruimtes vrij zijn en bijvoorbeeld beslissen of ze thuis werken of op kantoor. Schoonmakers weten welke ruimtes zijn gebruikt en misschien een schoonmaakbeurt nodig hebben. Ook wordt duidelijk of werkplekken kunnen worden ingekrompen.

Maar ambtenaren schrokken van de tekst ‘made in China’ op de 14.500 sensoren. Westerse overheden zijn tegenwoordig beducht voor spionage met behulp van Chinese technologie. Maar het gaat „enkel om de plastic hoesjes waarmee de sensoren worden bevestigd”, zegt het ministerie. „Er is geen sprake van Chinese technologie die in de overheidspanden wordt bevestigd.” De sensoren en het systeem zijn „veilig”.

De onder bureaus bevestigde kastjes worden ook beter vastgeplakt na klachten dat ze losraakten. De pilot van 1,5 miljoen euro wordt hervat en eind dit jaar afgerond.