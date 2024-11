Charismatische Werkgemeenschap Nederland bestaat na vijftig jaar nog steeds. „Meestal verdwijnen zulke bewegingen na twintig jaar”

Ds. Gruteke, die al twintig jaar betrokken is bij CWN en nu 2,5 jaar als voorzitter de beweging aanvoert, blikt vanuit haar huis in Hilversum terug op de afgelopen vijftig jaar. „De aandacht is verschoven van de bijzondere uitingen van de Heilige Geest naar Zijn bredere werk in de wereld.”

CWN is een charismatische beweging. Wat houdt dat in?

„De werkgemeenschap heet charismatisch vanwege de aandacht voor het werk van de Heilige Geest. De beweging is opgericht vanuit een verlangen om daar meer over te leren, omdat er in de kerken niet veel over gesproken werd. In de tijd van de oprichting ging het vooral over het bijzondere werk van de Geest, dat zich uit in profetie en klanktaal. Inmiddels spreken we meer over het bredere werk van de Geest, waarbij thema’s als gerechtigheid en vrede centraal staan.”

Van welke kerken gaat CWN uit?

„Het is een oecumenische werkgemeenschap, die ontstond binnen bestaande gemeenten in de hervormde en gereformeerde kerken. Ook deden rooms-katholieke en oud-katholieke kerken mee. Overigens zijn de rooms-katholieke bisschoppen in de jaren tachtig een eigen charismatische beweging begonnen. Dat vonden we jammer. Het doel was om binnen CWN mensen toe te rusten, zodat ze bagage meenamen naar hun eigen gemeente. Nog steeds ligt de nadruk op het werk van de Geest, maar inmiddels zijn we meer landelijk dan lokaal georganiseerd.”

Ds. E.A. (Elsbeth) Gruteke. beeld Dingena Mol

Hoe draag je als oecumenische beweging zorg voor theologische eenheid?

„We hebben twee jaar geleden opnieuw enkele theologische richtingwijzers geformuleerd. Ik denk dat het goed is om dat als beweging ongeveer eens in de tien jaar te doen. In deze theologische standpunten staat het werk van de Heilige Geest centraal. Ook vinden we het belangrijk om vast te houden aan het leerstuk van de Drie-Eenheid. Ik denk dat we theologisch best orthodox te noemen zijn.”

Dat zijn vrij algemene uitgangspunten. Heeft CWN ook meer specifieke theologische standpunten?

„Onze standpunten zijn niet in beton gegoten. Als bestuur vinden we niet dat we over allerlei onderwerpen uitspraken hoeven te doen. Over een thema als de doop zou je bijvoorbeeld eindeloos kunnen discussiëren. Tijdens onze conferenties worden gevoelige thema’s besproken, maar we zijn geen politieke partij die overal een standpunt over inneemt.”

„We zijn geen politieke partij die overal een standpunt over inneemt” - Ds. Elsbeth Gruteke, voorziter CWN

Hoe zien die conferenties eruit?

„We organiseren in het voorjaar en de herfst een meerdaagse conventie rond een thema dat te maken heeft met het werk van de Heilige Geest. Afgelopen voorjaar bezochten 1400 mensen de bijeenkomst. In de herfst waren er zo’n 600 bezoekers. Tijdens de conferentie zijn er workshops en diverse activiteiten voor tieners en kinderen. De afgelopen conventie ging over vrede. Dat was een spannend thema, gezien de huidige conflicten in de wereld. Maar het was goed om er met elkaar van gedachten over te wisselen.

De conferenties worden ook gewaardeerd, we zien de bezoekersaantallen langzaam stijgen.”

Waar komt die stijging vandaan?

„Jonge mensen zijn op zoek naar het werk van de Geest in de wereld. De conferenties zijn daarbij ook een soort cocon waarin mensen zich een paar dagen op kunnen laden. Het is een vrolijke plek van ontmoeting, maar er is ook ruimte voor gebrokenheid. Die aspecten bij elkaar maken het aantrekkelijk, denk ik.”