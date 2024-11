Wrijving in oppositie over plannen tegen onderwijsbezuinigingen

Binnenland

Oppositiepartijen vallen niet alleen de coalitiepartijen aan op de voorgenomen onderwijsbezuinigingen, maar voorzichtig ook elkaar op de verschillende alternatieven die ze hebben bedacht. D66, CDA, JA21 en ChristenUnie willen 1,3 miljard aan bezuinigingen terugdraaien en dat onder andere betalen door het eigen risico in de zorg minder te verlagen dan het kabinet nu van plan is. Daaruit concludeert Sandra Beckerman (SP) tijdens het debat over de onderwijsbegroting „dat we een boete op studeren vervangen door een boete op ziek zijn”.