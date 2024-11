Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 en de daaropvolgende reactie van Israël in Gaza zijn zes wapenvergunningen naar Israël afgewezen. Het ging om nachtkijkers, helmen, schermvesten en munitie, zei Klever. Twee vergunningen kregen wel groen licht. Dat ging om schokdempers en materieel voor het luchtafweersysteem Iron Dome.

Dat de uitvoer naar Israël toch is toegenomen kan volgens de minister voor een „groot deel” verklaard worden uit het feit dat het gaat om vergunningen voor zaken die weer terug naar Nederland zijn gekomen of naar een ander land zijn geëxporteerd. Wel heeft Nederland de afgelopen tijd meer wapens in Israël gekocht zoals PULS-raketartillerie.

Daniëlle Hirsch van GroenLinks-PvdA wilde weten of het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu nog gevolgen heeft voor de wapenexport. Klever noemde het besluit van het ICC een „belangrijke ontwikkeling” die zal „meewegen” bij aanvragen voor wapenexportvergunningen.

In februari oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat Nederland de export naar Israël van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen moest stopzetten. Daar houdt het kabinet zich aan, het is wel in cassatie gegaan.