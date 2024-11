Toezichtplan weekendschool dreigt kabinet steunpilaar te kosten

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) kwam met een plan om wettelijk toezicht te regelen op informeel onderwijs, waaronder weekend- en zondagsscholen waar geloofsonderwijs wordt gegeven. PVV’er Nico Uppelschoten complimenteerde het kabinet voor deze plannen. Dat „schoot bij mij in het verkeerde keelgat”, reageerde SGP-voorman Stoffer. Hij stelde dat de PVV alle minderjarigen „onder het toezicht wil zetten van onze overheid”. „Ik geef hier wel de winstwaarschuwing af, ook naar de PVV toe: als dit op deze manier wordt doorgezet, gaat de SGP met heel andere ogen naar dit kabinet kijken.”

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder zei dat zijn partij ook een „heel groot probleem” met het plan heeft. Hij spreekt van „staatstoezicht” dat volgens de onderwijsinspectie zelf bovendien niet uitvoerbaar wordt geacht. Hij wil met de PVV op zoek naar een alternatief, en hoopt dat Uppelschoten zijn „handen aftrekt van dit onzalige plan”.

De dreigementen van de christelijke partijen kunnen het kabinet duur komen te staan. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, en is afhankelijk van de oppositiepartijen. Door een deal met de drie confessionele partijen CDA, SGP en ChristenUnie zag het kabinet bijvoorbeeld af van de btw-verhoging en kan het belastingplan toch op genoeg steun in de senaat rekenen.

Toch ging Uppelschoten niet mee in de kritiek. Volgens hem kan het voorkomen dat kinderen op weekendscholen leren dat bijvoorbeeld mannen boven vrouwen staan. „Dat kan niet. Dan moet er iemand ingrijpen.” Het kabinet verwijst ook in de verhitte discussie over integratie en antisemitisme naar weekendscholen, waar ook islamitisch onderwijs wordt gegeven. De PVV’er noemde het „zonde en eigenlijk een beetje vreemd dat daar geen enkel toezicht op is van de inspectie”.