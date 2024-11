De leerlingen hadden al een petitie aangeboden voor een telefoonhotel. Op initiatief van de Tweede Kamer zijn mobieltjes niet meer toegestaan in de klas. Maar Kamerleden zitten tijdens debatten wél vaak urenlang op hun telefoon. Veel mensen die thuis meekijken ergeren zich daaraan, zeiden ook eerdere Kamervoorzitters. Over het telefoongebruik tijdens debatten komen veruit de meeste klachten binnen.

Kamerleden hoeven alleen hun telefoon in te leveren als ze dat zelf willen, benadrukte waarnemend Kamervoorzitter Tom van der Lee. „En hem wel graag echt uit te zetten, of op stil te zetten”, vroeg hij de politici nog. Enkele Kamerleden deden eraan mee, en sommigen leverden zelfs twee telefoons in. Vanuit de ChristenUnie en NSC kwam zelfs de oproep om ook de tablets en laptops tijdens het debat achterwege te laten, hoewel niet alle Kamerleden daar even enthousiast over waren.