Nijmegen kampt, net als veel andere studentensteden, met een tekort aan kamers. De Gelderse stad wil daarom voor 2030 ongeveer 2500 extra plekken vinden waar studenten kunnen worden gehuisvest. In een verklaring zegt verantwoordelijk wethouder Grete Visser: „We zien een groot tekort aan woonplekken voor studenten. Er is dringend behoefte aan extra kamers, en door de bestaande woningvoorraad slimmer te benutten, kunnen we hier een deel van oplossen.”

Eerder dit jaar besloot Rotterdam de regels voor kamerverhuur te versoepelen. De Zuid-Limburgse studentensteden Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen hebben afspraken gemaakt om meer met elkaar samen te werken om tekorten kleiner te maken.