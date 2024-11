Aan de hand van de begroting die de politie jaarlijks publiceert, kan de Tweede Kamer moeilijk controleren of de organisatie goed loopt, vinden VVD en mede-indieners GroenLinks-PvdA en BBB. De partijen willen bijvoorbeeld kunnen controleren of de politie inderdaad meer aanwezig is in de wijken, zoals is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord. Daarom verzoeken zij in de motie om de begroting door te lichten op „doelen, prestaties en doeltreffendheid”.

Het is nog afwachten of Van Weel gehoor geeft aan de motie. Ministers kunnen er namelijk voor kiezen om moties naast zich neer te leggen, al kan dat leiden tot onvrede in de Tweede Kamer.

De begroting van de politie is tussen 2017 en 2025 gegroeid van 5,5 miljard naar 8,1 miljard euro.