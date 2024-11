Heinen ‘omarmt’ Brussels advies om op termijn meer te bezuinigen

De Europese Commissie tikt Nederland op de vingers omdat het begrotingstekort en de staatsschuld op de langere termijn te hard dreigen op te lopen. De eerstkomende jaren blijven tekort en schuld nog binnen de normen. Daarna is het volgens Brussel nodig bij te sturen, omdat bij ongewijzigd beleid de uitgaven blijven oplopen.

Heinen benadrukte dat Nederland nog altijd „ruimschoots” aan de regels voldoet. Hij wees op de „zeer lage” staatsschuld, die momenteel 45 procent bedraagt van de omvang van de economie. Dat is „de helft van het Europees gemiddelde”, aldus de minister. Toch „omarmt” Heinen het advies van de Europese Commissie, zelf vindt hij al veel langer dat er meer nodig is om de overheidsfinanciën ook op de langere termijn op orde te krijgen.

Het kabinet staat daarbij voor de keuze tussen bezuinigingen en lastenverzwaringen. VVD’er Heinen weet wel waar zijn voorkeur ligt. „Het probleem zit aan de uitgavenkant. We geven te veel uit, dan moet je het ook daar zoeken.” Maar ook binnen de coalitie kan dit nog lastige discussies geven, weet hij. „Niemand vindt het leuk om te bezuinigen of lasten te verzwaren.”

In de onderhandelingen die dit voorjaar leidden tot het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB waren de financiën een van de ingewikkeldste onderwerpen. Er lagen veel dure politieke wensen op tafel maar de financiële ruimte was beperkt. Uiteindelijk werden de partijen het eens over een pakket waarin ook bijna 15 miljard euro wordt bezuinigd, onder meer op onderwijs, ontwikkelingshulp en asiel.