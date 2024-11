Unilever zou meerdere potentiële kopers hebben benaderd om hun interesse in een overname te peilen. Het was- en levensmiddelenconcern nam De Vegetarische Slager in 2018 over om zijn positie in levensmiddelen voor vegetariërs te versterken.

De Vegetarische Slager werd in 2007 opgericht met het doel ‘vlees’ te verkopen waar geen dieren voor zijn geslacht. Deze producten liggen inmiddels in de schappen van duizenden winkels. Oprichter Jaap Korteweg wilde plantaardige vleesvervangers tot de standaard verheffen om de bio-industrie overbodig te maken.

Financiële details van de overname werden destijds niet bekendgemaakt. Unilever weigerde dinsdag commentaar te geven tegenover Sky News. De verwachte waarde van De Vegetarische Slager bij een eventuele verkoop is nog onduidelijk.

Eerder werd bekend dat Unilever zijn ijsjesdivisie, met bekende merken als Ola en Ben & Jerry’s, wil afsplitsen. Mogelijk wordt dit onderdeel zelfstandig naar de beurs gebracht. Het bedrijf wil zich volgens persbureau Reuters richten op zijn belangrijkste merken zoals Knorr, Hellmann’s en Dove. Daarom zou Unilever ook een verkoop bekijken van bekende Nederlandse merken als Unox en Conimex.