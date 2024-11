Verdachte schieten zorgboerderij: behandeling na 30 jaar zinloos

Binnenland

„Wat heb ik na dertig jaar nog aan een behandeling?” Dat vroeg een geëmotioneerde John S. zich af in zijn laatste woord in het hoger beroep over de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. „Dan kun je me net zo goed gelijk afschieten”, zei S. „Nee, schieten doet alleen jij”, reageerde iemand in de zaal. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag dertig jaar cel en tbs tegen S. voor de schietpartij waarbij op 6 mei 2022 twee doden vielen en twee anderen zwaargewond raakten. Daarnaast wordt S. ook verdacht van de moord op een 60-jarige man in Vlissingen.