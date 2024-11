Naoufal F.: ik heb die jongens niet op pad gestuurd om te moorden

De beroepszaak van vermeend moordmakelaar F. draait om twee veroordelingen. In 2018 kreeg hij achttien jaar cel opgelegd omdat hij in 2015 in Diemen een club huurmoordenaars op een Amsterdamse crimineel had afgestuurd. Het slachtoffer overleefde de aanslag ternauwernood. In 2019 kwam daar een levenslange gevangenisstraf overheen, toen de rechtbank F. veroordeelde voor het aansturen van de moord op Eneco-monteur Ali Motamed. De Iraniër werd eind 2015 voor zijn woning in Almere doodgeschoten.

De twee uitvoerders van deze liquidatie, eind 2022 allebei in hoger beroep tot 23,5 jaar celstraf veroordeeld, waren dinsdagochtend opgeroepen als getuigen. Een van hen gaf, na jarenlang te hebben ontkend, mompelend toe dat hij terecht is veroordeeld. Hij voegde eraan toe dat F. niet de opdrachtgever was.

Die korte verklaring sloot aan op de lezing van F. De Amsterdammer heeft altijd volgehouden zowel met de moordpoging in Diemen als de liquidatie in Almere niets te maken te hebben. Tegelijkertijd ging hij dinsdag, net als eerder bij de rechtbank, niet of nauwelijks in op vragen, tot verbazing van het hof: „Waarom doet u dit? Dit is uw laatste kans. Uw leven staat op het spel.”

„Ik waardeer uw bezorgdheid, maar ik vind het heel moeilijk om te praten zoals we hier zitten”, zei F. „In een zaal, met mensen erbij. Ik begrijp dat er een hoop op het spel staat, maar juist door dat grote belang komt er nog meer druk op te liggen. Ik blokkeer. Ik laat dit over aan mijn advocaat.”

Pogingen van het hof hem op andere gedachten te brengen mislukten. Op vragen over de aanslag in Diemen, zijn vermeende relatie met de veroordeelde daders en zijn vermoede rol in de communicatie bleef het stil. „Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, klonk het veelal.

Het hof heeft vijf dagen uitgetrokken voor de beroepszaak. Woensdag wordt de moord op Motamed besproken. Maandag volgt de strafeis. De uitspraak staat gepland op 8 januari komend jaar.