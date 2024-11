Beljaarts, premier Dick Schoof en drie collega-bewindslieden kregen dinsdag voor een keer vragen van kinderen in plaats van Kamerleden. Ze sloegen zich er soms met bezweet voorhoofd en vertwijfelde gezichten doorheen, constateerde Kamervoorzitter Martin Bosma. Minister van Economische Zaken Beljaarts greep, na een reeks kritische vragen over onder meer oplopende prijzen, naar een afleidingsmanoeuvre. Hij vestigde de aandacht op de verantwoordelijkheid van ouders.

„Als het goed is, wordt jouw zakgeld ook elk jaar een stukje hoger”, zei Beljaarts tegen Donny van basisschool Het Spectrum uit Delfgauw. „Zodat je nog een beetje hetzelfde zou moeten kunnen kopen als het jaar ervoor. En als het niet zo is, zou ik het zeker met je ouders even bespreken”, raadde Beljaarts aan. „Namens het kabinet”, voegde hij toe met een blik van verstandhouding naar premier Schoof.

„Eindelijk een kabinet waar we eens wat aan hebben”, verzuchtte voorzitter Bosma. „Zakgeld omhoog, willen we dat niet allemaal?”