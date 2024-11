De 40-jarige S. staat in hoger beroep terecht voor een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam (Zuid-Holland) op 6 mei 2022. Daarbij kwamen twee mensen om het leven, twee anderen raakten ernstig gewond. Ook wordt hij verdacht van de moord op een 60-jarige man in Vlissingen.

Volgens de advocaat van S. is de kans groot dat spanningen bij haar cliënt ongezien zo hoog oplopen dat het in de komende dertig jaar weer misgaat als hij niet goed in de gaten wordt gehouden. Zij pleitte ervoor om hem direct in een „sociotherapeutische omgeving” te plaatsen. Anders vormt hij „een groot risico voor de veiligheid van anderen”.

De rechtbank veroordeelde S. eerder tot levenslang na een eis van dertig jaar en tbs. „Een levenslange celstraf zou neerkomen op het opsluiten van S. en het weggooien van de sleutel”, vindt zijn advocaat.

Het gerechtshof verwacht 17 december uitspraak te doen.