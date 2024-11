Achttien jaar cel voor dodelijke brand woonwagen Bergen op Zoom

V. is veroordeeld voor brandstichting, moord op zijn voormalige schoonmoeder en twee pogingen tot moord op de overige slachtoffers die tijdens de brand in de woning aanwezig waren en brandwonden opliepen. Dat betreft de ex-partner van V. en haar nieuwe vriend. Zijn dochter van destijds 12 jaar oud bleef ongedeerd. V. raakte zelf ook gewond bij de brand.

V. was naar eigen zeggen erg emotioneel om een conflict met zijn ex over de omgang met zijn dochter. V. vertelde vorige maand in de rechtbank met een jerrycan vol benzine naar de woonwagen te zijn gereden om daar brand te stichten. Hij nam ook een ijzeren stang en twee messen mee en was onder invloed van alcohol en speed.

„De angst die de slachtoffers op dat moment moeten hebben gevoeld is moeilijk voor te stellen. Na de angst volgde het verdriet”, aldus de rechtbank in het vonnis. Volgens de rechtbank mag V. van geluk spreken dat de overige slachtoffers de woning op tijd hebben kunnen ontvluchten. De vrouw die het leven liet was volgens de rechtbank „de spil in haar hechte kermisfamilie”. V. heeft de nabestaanden enorm veel leed aangedaan, oordelen de rechters. „Bij haar dochters staat het beeld van hun verbrande moeder nog altijd op hun netvlies.”

V. heeft onder meer een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en kampt met verslavingen. De rechtbank acht hem op basis van rapportages van deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank heeft hem naast de celstraf een maatregel opgelegd waarmee hij onder toezicht blijft staan na afloop van zijn gevangenisstraf.